Makine ve Metal Sektörü İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 25 ve 26 Nolu Meslek Komiteleri, Gaziantep makine ve metal sektöründeki gelişmeleri, problem ve çözüm önerilerini görüşmek üzere bir araya geldi.GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Makine, Makine Yedek Parçaları, Otomasyon, Demir, Çelik, Sac Profil İmalatı ve Ticareti Sektörleri Genişletilmiş İstişare Toplantısında", Gaziantep'in gücünün birlik ve beraberlikte gizli olduğunu belirtti.Önemli olanın hali hazırda var olan sorunları çözmenin yanında, üyelerini geleceğe hazırlayabilmek olduğunu ifade eden Yıldırım, "O nedenle kimi zaman üyemizin ihracat danışmanı, eğitim koçu oluyoruz, kimi zaman GETHAM gibi hayallerin gerçeğe dönüştürülmesine aracılık edecek projeler geliştiriyoruz. Başka yerlere bağımlı kalmayın, tasarımınızdan, yedek parça üretimine kadar ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi buradan temin edin istiyoruz." ifadelerini kullandı.Toplantıda GETHAM Genel Müdürü Onur Akar ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Kapucu yaptıkları sunumlarla, makine, metal ve imalat sektörünün dijitalleşmesi ve katma değer üretebilmesine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.