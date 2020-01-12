Makineye bağlı yaşatılan Cemal için bulunan kalpte enfeksiyon (2)

ENFEKSİYON TESPİT EDİLİNCE NAKİL YAPILMADI

Ankara 'da 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy için bulunan vericinin kalbinde enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleşmedi. Trabzon 'dan gönderilen, kilo başta olmak üzere tüm kan ve dokuları uyumlu çıkan kalbin nakli için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ameliyathanede hazırlıklarını yaptı ve öğle saatlerinde ameliyata girdiler. Ancak yapılan son tetkiklerde, vericinin kalbince enfeksiyon tespit edilince, nakil gerçekleşmedi. Kötü haberi alan anne Hatice Demir, "Operasyondan Sağlık Bakanlığı'nın haberi vardı. Ancak vericide enfeksiyon çıkınca bakanlık yetkilileri naklin tüm sorumluluğunu ameliyatı gerçekleştirecek ekibe bıraktı. Ekip ise yüksek enfeksiyon tespit edilen kalbin nakledilmesinin büyük risk olacağı gerekçesiyle, nakli gerçekleştirmedi. Oğlumu tekrar cihaza bağladılar. Allah'tan umut kesilmez" diye konuştu.