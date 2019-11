Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi

Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdiESKİŞEHİR - Eskişehir 'de, et sıyırma makinesine kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi.Alınan bilgilere göre; olay, Tepebaşı İlçesi Orta Mahalle 66. Sokak'ta bulunan bir kesimhanede yaşandı. Öğle saatlerinde, et sıyırmak için makinenin başına geçen Cihat İnal (20), bir süre çalıştıktan sonra iddialara göre, bir anlık dikkatsizlik soncu sağ kolunu makineye kaptırdı. Olay esnasında kesimhaneden gelen bir ses duyan aile yakınları İnal'ın bulunduğu yere gitti ve durumu görünce 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, vücudunun bir bölümü makineye kaptıran gencin, hayatını kaybettiğini belirledi.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.