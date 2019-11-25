MAKOM, Sağanak Yağışa ve Fırtınaya Hazır

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, görev ve sorumluluk sahası içerisinde yer alan 17 ilçenin tamamında altyapıya ilişkin her türlü soruna daha etkin bir şekilde müdahalede bulunmak için MASKİ Afet Koordinasyon Merkezini (MAKOM) kurdu. İdare tarafından oluşturulan MAKOM da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısına istinaden teyakkuz durumuna geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ege Bölgesi'nde etkili olacağını açıkladığı ve yağışların metrekarede 75 kilograma kadar çıkabileceği yönündeki açıklamasının ardından harekete geçen MAKOM, tüm ekipleri, araç ve ekipmanları ile hazır durumda bulunuyor.

7/24 Görevdeyiz

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Manisamızın tamamına ulaştırdığımız hizmetleri bir adım daha öteye taşıyarak afet koordinasyon merkezi kurduk. Olası acil durum ve afet hallerinde tüm risk yönetimini artık bu merkez üzerinden yürütüyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısına karşın da ekiplerimiz hazırlıklarını yaptı. Gönül ister ki böyle durumlar hiç yaşanmasın, ancak doğal afetler de adı üzerinde hayatımızın bir gerçeği. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.