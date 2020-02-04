Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün afet ve acil durum hallerinde etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla kurduğu MASKİ Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM)'un Afet ve Acil Durum Çalıştayı gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, şube müdürleri ile İlçe Şefleri de katıldı. Çalıştayda, Kanalizasyon Daire Başkanlığı sekreteryasında görev yapan merkezin organizasyon ve çalışmaları ile afet ve acil durum senaryoları kapsamında müdahale ve tedbirler ele alındı.

"MAKOM görev başında"

Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, Manisa Afet ve Koordinasyon Merkezinin (MAKOM) afet riskine karşı daha hazırlıklı ve merkezi bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Deniz, merkezin geçtiğimiz günlerde Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde maddi kayıplara yol açan deprem felaketinde de görev başında olduğunu dile getirdi.

"Ortak dileğimiz afetlerle karşılaşmamaktır"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, toplantıdaki konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan depremde özellikle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerimiz maddi kayıplar yaşadı. Ortak dileğimiz böyle afetlerle hiç karşılaşmamaktır. Ancak bu olasılık her an mevcut ve bizlerin de hazırlıklı olmamız şart.Ekiplerimiz deprem sonrasında da bölgede görevinin başındaydı. Şimdi de hazırlıklı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. MASKİ olarak bu koordinasyona MAKOM sayesinde katkı sağlayarak, dayanışma ve etkin müdahalede bulunma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.