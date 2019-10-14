Makro planlar, mikro yıldızlar #8: Denver Nuggets, Torrey Craig

Günümüz basketbolunun süper yıldızları geçmişe kıyasla oldukça farklı. Zira oyunun temposunun çok artması süper yıldızların normal sezonu biraz daha düşük tempoda geçirmelerini gerekli kılıyor. 82 maçlık normal sezonda çift yönlü bütün işleri yapabilen mikro yıldızlar, hem takımları hem de süper yıldızlar için bu nedenle daha önemli hâle geliyor. Tıpkı Denver Nuggets’ın mikro yıldızı ve Nikola Jokic’in en önemli forvet tamamlayıcısı Torrey Craig gibi...



Jokic bir guard gibi oyun kurabilmesi, muazzam top hâkimiyeti, şut tehdidi ve boyalı alandaki bütün hücum aksiyonlarını iyi bir şekilde yapabilmesi sayesinde ligin en değerli oyuncularından birisi. Ancak yavaş ayakları, fiziksel yetersizliği ve oyun enerjisinin zaman zaman düşmesi nedeniyle işin savunma kısmında önemli eksilere sahip.



Torrey Craig, Jokic boyalı alanda savunma yaparken ona yardıma giderek rakip uzunun görüş açısını kapatıyor. Eğer dışarıya doğru bir pas atılırsa oraya da yardım götürerek takımının savunma açıklarını da kapatabiliyor. Tüm bunları birkaç veriyle özetleyelim.













Savunma türü





Rakibinin denediği şut ortalaması





Rakibinin isabetli şut ortalaması







Üç sayılık şutlar

3,4

1,1





Orta mesafe şutlar

4,1

1,7





Turnike pozisyonları

2,7

1,2





Geçiş hücumları

3,4

1,6











201 santimetre boya ve 208 santimetre kanat açıklığına sahip olan Craig, savunmada kısa forvet olmak için ideal fiziksel özelliklere sahip. Oyun okuma becerisi, onun bu fiziksel özelliklerini çok daha kıymetli kılıyor. Craig’in geçen sezon birçok maçta, takımı savunma setine yerleştiği zaman, sabit bir oyuncuda kalmak yerine daima topu takip etmesi ve Sırp oyuncunun savunma bölgesine yakın durması, müdahale hızı ve atletizmi bunun en net örnekleri.



28 yaşındaki Birleşik Devletli oyuncu işin hücum kısmında da Jokic ve Nuggets için en ideal isim. Yıldız uzun hücumun herhangi bir bölgesinde savunmayı üzerine çektiğinden dolayı rakibin forvet kanallarından birinde çoğu zaman boşluk oluyor. Craig bu kanalları hızlı penetrelerle değerlendirebiliyor. Ayrıca Jokic’in 48 kez Craig’e asist yaptığını ekleyebiliriz.













Şut türü





Deneme ortalaması





İsabet ortalaması







Topu alır almaz

2,4

2,4





3-6 dripling sonrası

1,6

0,8





Yakın savunmaya karşı

1,1

0,7





Orta mesafe

1,8

0,9





Koşu halindeyken topla buluştuktan sonra

1,9

0,9











Craig, ortalamalardan da anlaşılacağı üzere hücumda hem toplu hem topsuz hem de hareket halindeyken skor üretme anlamında iyi bir oyuncu. Yani Jokic’in geniş saha görüşü, yumuşak pasları ve yüksek basketbol zekâsını değerlendirmek için önemli bir parça. Craig, geçensezona dair genel verilere bakacak olursak; 75 maçta 5,7 sayı, 3,5 ribaund, 1,3 asist ortalamalarını yakaladı. %48,4’le saha içi isabeti, %33,7’yle üç sayı isabeti buldu. Ayrıca doğru şut kullanma ortalamasında %54,7 gibi önemli bir yüzdeye ulaştı.



Jokic’in oyununu sahanın her iki yönünde daha değerli hale getiren Craig, Nuggets’ın genel sistemi için oldukça değerli bir parça. Aşağıdaki yer alan verilerden (Craig’in sahada olduğu dakikalarda takımına yaptığı katkı) bunu anlayabiliyoruz.











Sayı

+4,7





Ribaund

+1,5





Asist

+0,7





Hücum reytingi

+2,5





Top çalma

-0,5





Doğru şut kullanma ortalaması

+3,2





Takım verimliliği

+2











Torrey Craig, belki muazzam sayı ortalamalarına veya harika bir kariyer geçmişine sahip değil ancak geçtiğimiz sezon ligin en iyi takımlarından olan Denver Nuggets için değerli, tarihin en özel uzunlarından birisi olan Nikola Jokic için eşsiz bir tamamlayıcı.



İdeal bir mikro yıldız olmak için daha ne olsun?













Hazırlayan: Kuzey KILIÇ

Kaynak: EuroSport.com