Makro planlar, mikro yıldızlar #9: New Orleans Pelicans, JJ Redick

2006-2007 sezonundan beri NBA’de olan JJ Redick, kariyerinde toplam 836 maçı devirmiş durumda. Redick, formasını giydiği takımlara yaptığı şut ve asist katkısı sayesinde ligin ortalama üstü kısalarından birisi olmayı başardı. 35 yaşındaki oyuncu, özellikle şut konusundaki güvenilirliğiyle (kariyerinde toplam 4129 üçlük denedi ve 1704 isabet buldu) yeni sezonda Pelicans’ın en önemli oyuncularından birisi olabilir.



Takımın yıldızı Zion Williamson, üçlük atmak dışında hemen hemen her şeyi üst seviyelerde yapabilen bir isim. Lonzo Ball, şut konusunda iyi ama güvenilir olmayan bir oyun kurucuyken Jrue Holiday, şut yaratma konusunda çok yetkin değil. Kısa rotasyonundaki diğer isimlere göz attığımızda ise Nickeil Alexander-Walker, Brandon Ingram, Josh Hart gibi şut konusunda istikrar sorunu yaşayan isimlere rastlıyoruz. Koç Alvin Gentry’nin Zion’ın penetrelerini, patlayıcılığını ve atletizmini odak noktasına alan hücum sistemi için pek de iyi bir yapı değil gibi. Tabii JJ Redick’i bir kenara koyarsak...













Şut türü





Deneme ortalaması





İsabet ortalaması







Nokta şutör

5,7

2,4





Kendisinin yarattığı

6,2

2,6





Topla 2-6 saniye arası oynadıktan sonra

2,9

1,3





Topla 0-2 saniye arası oynadıktan sonra

10,6

4,6





Pick&roll setlerinden sonra

4,4

2





Üç sayı çizgisinin iki adım gerisinden

2,1

0,9











Yukarıdaki veriler Redick’in 2018-2019 sezonundaki şut karnesine ait. ABD’li oyuncu, kariyeri boyunca buna benzer birçok etkileyici ortalama yakaladı. Ancak özellikle geçtiğimiz sezonu çok özeldi. Çünkü Reddick, Zion’a benzer özellikleri taşıyan ve şut konusunda daha kötü durumda olan Ben Simmons ve şutu vasat seviyelerde olan Joel Embiid’le takım arkadaşıydı. Yani Philadelphia 76ers’ın hücumda daralan alanını açmak için en büyük silahtı.



Peki, Redick’in şutunu bu kadar özel kılan ve topla neredeyse temas etmeden isabet bulmasını sağlayan faktör ne?



Yıldız şutör, her maç öncesi bir saatlik özel antrenman yapıyor. İki basketbol topunu eline alıp havaya kaldırıyor ve on dakikada bir verdiği kısa molalarla birlikte altmış dakika boyunca sahayı dolaşıyor. Böylece dar omuzlarının getirdiği dezavantajı inanılmaz bir dayanıklılığa çevirerek; hızını, ritmini ve isabet oranını arttırıyor.



Saha görüşü, liderliği ve delici pasları onu özel kılan diğer faktörler. Pick&roll oyunlarında devrilen uzun dışındaki diğer üç takım arkadaşına rakip savunma yerleşimini bozan paslar atabiliyor. Ayrıca yüksek enerjisi sayesinde savunma ribaundunu aldıktan sonra tüm sahayı aşan paslar atarak takımına avantaj yaratabiliyor.



Elleri şut konusunda ne kadar hızlıysa, Redick’in ayakları da penetre sırasında o kadar hızlı. Geçtiğimiz sezon toplam 240 kez penetre etti ve bu penetrelerden 137 isabet çıkardı. Ayrıca kariyeri boyunca doğru hücum seçim yüzdesinin %55,9’un altına düşmediğini ve oynadığı takımlardaki hücum sayılarının en fazla %20,1’ini üstlenerek bunları yaptığını ekleyebiliriz.



Fiziksel eksileri yüzünden takım savunmasında en zayıf halka olarak öne çıkıyor. Ancak Jrue Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson ve Derrick Favors’la birlikte ilk beşi oluşturacağı düşünülürse; bu defo Pelicans için büyük bir eksi olmayabilir.



JJ Redick, kariyeri boyunca makro planların mikro yıldızı oldu. Bu sefer içinde olduğu takım milenyumun en önemli çaylaklarından birini de içeren değerli bir genç çekirdeğe sahip. Şut konusundaki değerinin yanı sıra kadronun hem saha içi hem de soyunma odası lideri olmak için biçilmiş kaftan.













Hazırlayan: Kuzey KILIÇ

Kaynak: EuroSport.com