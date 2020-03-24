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Maksimum Tehlike filmi konusu nedir? Maksimum Tehlike oyuncuları ve Maksimum Tehlike özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maksimum Tehlike filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Maksimum Tehlike filmi hakkında Maksimum Tehlike konusu, Maksimum Tehlike özeti ve Maksimum Tehlike oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Maksimum Tehlike filminin detayları…

24.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:41
Maksimum Tehlike filmi konusu nedir? Maksimum Tehlike oyuncuları ve Maksimum Tehlike özeti!

Maksimum Tehlike filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Maksimum Tehlike filmini izleyecek olanların merak ettiği Maksimum Tehlike konusu nedir, Maksimum Tehlike oyuncuları kimler ve Maksimum Tehlike özeti gibi konuları inceliyoruz.

MAKSİMUM TEHLİKE FİLMİNİN ÖZETİ

Gizli operasyon örgütünün eski üyesi Cross ve ortağı Manning eski bir hapisaneyi ortadan kaldırmak üzere görevlendirilir. Gizemli iki kadın mahkumun hapishaneye gelişini de gözlemlemeleri gerekmektedir. Kısa süre sonra paralı askerlerden oluşan bir grup, yeni mahkumları bulmak için baskın yapar. Kadınların gerçek kimliği ortaya çıktığında ise Cross, tahmininden çok daha büyük bir belaya bulaştığını anlayacaktır.

MAKSİMUM TEHLİKE OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Keoni Waxman

Oyuncular: Steven Seagal, Steve Austin, Michael Paré, Ian Robison, Aliyah O'Brien

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yapım Yılı: 2012 (98 dk)

Senaryo: Richard Beattie

Etiketler : Maksimum, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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