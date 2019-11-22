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Maktulün yaşının belirlenmesi için mezarı açılacak

Adana'da İsa Arıç'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan iki sanığın yargılandığı duruşmada, maktulün yaşının tespiti için mezarının açılmasına karar verildi.

22.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:42Maktulün yaşının belirlenmesi için mezarı açılacak
'da İsa Arıç'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan iki sanığın yargılandığı duruşmada, maktulün yaşının tespiti için mezarının açılmasına karar verildi.
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İ.D. tutuklu bulunduğu Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yargılama sırasında daha önce tahliye edilen Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, nüfus kayıtlarında 17 yaşında gözüken ancak daha büyük olduğu öne sürülen maktulün gerçek yaşının tespitine yönelik ilgili kurumların bilgi edinemediğini belirtti.
Adana Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığının Arıç'ın yaş tayini için cesedinin "fekk-i kabir" (mezar açma) suretiyle çıkartılması gerektiğini aktardığını anlatan mahkeme başkanı, cenazenin radyolojik tetkikler için Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine gönderilebileceğinin bildirildiğini söyledi.
Söz verilen Arıç'ın ailesinin avukatı Adem Eroğlu da maktulün yaşıyla ilgili herhangi bir belge ve tarihi belli fotoğraf olmadığını dile getirdi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.D'nin mevcut halinin devamına, İsa Arıç'ın gerçek yaşının tespiti için adli tıp uzmanı eşliğinde "fekk-i kabir" yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde 29 Nisan 2017'de bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. (16) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D. tutuklanmıştı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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