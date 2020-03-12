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MAKÜ'de dezenfekte çalışması

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) dezenfekte çalışmaları yapıldı.

12.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:36
MAKÜ'de dezenfekte çalışması

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı. Burdur MAKÜ'de de hem şehir merkezindeki hem İstiklal Yerleşkesi'ndeki kampüsün ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Güncel

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