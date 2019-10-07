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MAKÜ'deki cinsel taciz girişimi iddiaları üzerine YÖK harekete geçti

YÖK Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki cinsel taciz ve tecavüz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe günü görüşecek.

07.10.2019 16:59

Yüksek Öğretim Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki cinsel taciz ve tecavüz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe günü görüşecek.

Burdur MAKÜ'de öğretim görevlisinin bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Üniversitede öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın Twitter kullanıcısı "Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" mesajını paylaştı.

REKTÖRLÜK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Taciz ve tecavüz girişimi iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü soruşturma başlattı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart 2019 tarihinde konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldığı ve söz konusu öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile YÖK'e bildirildiğine dikkat çekildi.

DİSİPLİN KURULU PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre MAKÜ'den iletilen dosya bu hafta perşembe günü yapılması planlanan 'YÖK Yüksek Disiplin Kurulu' toplantısında görüşülecek. Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisi ile ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye alacak ve rektörlüğün teklif ettiği 'kamu görevinden çıkarma' cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

MAKÜMAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

MAKÜ'deki cinsel taciz girişimi iddiaları üzerine YÖK harekete geçti

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(1)
YÖK BAŞKANI İSTİFA...:YÖK GENELDE ÜNİVERSİTE HOCASI SUÇLU OLSADA HOCASINI SAVUNUR.
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