Haberler» Güncel» Haber

MAKÜ'den aşçılık kursu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) aşçılık kursu eğitimleri veriliyor.

31.07.2019 17:19 MAKÜ'den aşçılık kursu
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) aşçılık kursu eğitimleri veriliyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından gerçekleştirilen kurs, öğretim görevlileri Muhammed Haykır, Yunus Baygül ve Önder Osman Oflas tarafından veriliyor.

Kursta, eğitim alan 8 kursiyer, çeşitli yemek ve pasta tariflerini hem uygulama hem de gün sonunda pişirdikleri yemekleri deneyimleme fırsatı buluyor.
Kursiyerler, üç hafta sürecek kursta Türk ve Dünya Mutfakları ve pastacılık alanında deneyim kazanıyor.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
00:01   GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019
00:00   ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım
23:57   ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldı
23:56   Balık üretim çiftliğinin ağlarında yırtık oluştu, 5 ton levrek denize karıştı
23:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
23:54   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü