Makü Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi Açılışı

02 Aralık 2018 Pazar 16:16



02 Aralık 2018 Pazar 16:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ismini taşıyan kütüphanenin açılışında duygulu anlar yaşadı.Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur'da MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Bakan Varank, kütüphanenin girişinde bulunan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın öz geçmişinin yazılı olduğu tabloyu okudu.Törende, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı görüntüler ve Prof. Dr. İlhan Varank'ın öğrencilerinin röportajları izletildi. Görüntüleri izleyen Varank, duygulu anlar yaşadı. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Varank, 2006 yılında kurulan MAKÜ'nün hızla büyüdüğünü, bugün de hem üniversiteye hem de Burdur'a yakışır bir kütüphanenin açılışını yaptıklarını söyledi.Bu sırada yine duygulanan Varank, gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmasını sürdüremeyeceğini belirten Varank, yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu. Kürsüden inerek protokole gelen Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sarıldı."Prof. Dr. Varank, darbe gecesi ilk direnenlerden biriydi"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Prof. Dr. İlhan Varank adında bir kütüphanenin açılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Prof. Dr. İlhan Varank kitaba, ilme değer veren, örnek bir şahsiyetti." dedi. Varank'ın darbe gecesi ilk direnenlerden biri olduğunu anlatan Kasapoğlu, kütüphanede çalışan gençlerin de onun yolunda ilerlemeleri temennisinde bulundu.Avrupa'da en genç nüfusuna sahip ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Kasapoğlu, gençleri "en büyük sermaye" olarak nitelendirdi. Gençleri önemsediklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Her bir gencimiz bizim ayrı bir umudumuz, yarınlar adına ümidimiz. İnanıyorum ki bugün yaptığımız açılışlar, gelecek adına gerek ülkemizin gerek dünyanın yarınları adına çok güzel başlangıçların, başarıların önünü açacaktır." diye konuştu.Her alanda hayatı kolaylaştırmanın, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden gidermenin en öncelikli görevlerden biri olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Ülkemizi güçlü kılmak, geleceği bugünden inşa etmek için teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi üreten, teknolojik anlamda takip edilen bir ülke olmamız gerekiyor. Bu noktada gençlerimizi, öğrencilerimizi, bilimsel manada donanımlı hale getirmek gerekiyor." dedi.Üniversitede açılışını yaptıkları Teknokent'in de yeni buluşların önünü açacağını belirten Kasapoğlu, teknolojinin doğru kullanılması gerektiğini dile getirdi. Teknolojinin kullanımı noktasında bağımlılık oluşturan değil, teknolojiyi üreten bir gençlik yetişmesi gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, bakanlık olarak bu konuya gereken hassasiyeti gösterdiklerini ifade etti.Kitabın hem kişilik olarak gelişimde hem bilgi ve tecrübeler edinmede çok büyük rolü olduğunun altını çizen Kasapoğlu, okumanın daha da yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi. Bu açıdan kütüphaneler açısından yeni konseptleri önemsediklerini belirten Kasapoğlu, millet kütüphanelerini örnek gösterdi.Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi'nin gençler için bir hazine değeri taşıdığını vurgulayan Kasapoğlu, "Her kitap bir dünya, bir ufuk, bir dost demektir. Bu kütüphanede okuyan gençlerimiz, başta kendi gelecekleri olmak üzere ülkemizin geleceği inşasında ciddi rol üstlenecekler." diye konuştu.Öğrencilere seslenen Kasapoğlu, öğrencilerin tesislere değer katacağını belirterek, imkanları sonuna kadar kullanmalarını istedi.İki bakan, açılışın ardından kütüphanenin içinde bulunduğu Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni gezdi.