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MAKÜ Rektörü Korkmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğrafları seçti.

20.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:42 MAKÜ Rektörü Korkmaz, AA'nın
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğrafları seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Korkmaz, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Ayhan I·s¸cen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.
Rektör Korkmaz, yaptığı açıklamada, fotoğraf oylamasında bir yıl içinde dünyada ve Türkiye'de meydana gelen olayların fotoğraflarla anlatıldığını belirtti.
Oylamanın birbirinden güzel karelerden oluştuğuna işaret eden Korkmaz, "Fotoğraflara baktığınızda meydana gelen olayların arka planlarını da okuyabiliyorsunuz. Ben daha çok sosyal mesaj içeren fotoğraflara oy verdim. Oylamanın sonucu da merakla bekliyoruz. AA'nın böyle bir faaliyette bulunması da çok değerli ve anlamlı." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Adem Korkmaz, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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