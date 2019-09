MAKUD'dan arama kurtarma eğitimi

Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği (MAKUD), her sokaktan 1 kişinin arama kurtarma konusunda eğitilmesi amacıyla bir proje başlattı. Merkezefendi Mahallesi'ndeki her sokaktan 1 kişinin arama kurtarma konusunda eğitileceği proje, Zeytinburnu Kaymakamlığının himayesinde ve muhtarlığın desteğiyle hayata geçirildi.Projenin tanıtım amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan MAKUD Genel Başkan Yardımcısı Musa Şaylan, afet sonrası arama kurtarma konusunda 2016'dan bu yana hizmet verdiklerini belirterek, "Arama kurtarma alanında herkes eğitim alıyor ancak afet durumunda yeterli koordinasyon sağlanamıyor. Geliştirdiğimiz projeyle afet durumunda her sokakta eğitimli, profesyonel birer sorumlu olacak ve afet durumunda görev yapacak." dedi.Merkezefendi Mahallesi Muhtarı Cüneyt Çukur da projeyle, mahallelerinde afet bilincini oluşturmayı ve afete hazırlıklı olmayı hedeflediklerini söyledi.Afet bilinci, ilk yardım eğitimi gibi konularda yaklaşık 4 ay sürecek eğitimin ardından katılımcılara, Zeytinburnu Kaymakamlığınca resmi sertifika verilecek.Sertifika almayı hak kazananlar, afet durumunda ikamet ettikleri sokaklarda resmi afet sorumlusu olarak görev yapacak.Projenin tanıtımına, MAKUD üyeleri ve proje gönüllülerinin yanı sıra mahalleli katıldı.