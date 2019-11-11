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Makyajlarını yapıp, gökyüzüne uçuyorlar

Makyajlarını yapıp, gökyüzüne uçuyorlar Gökyüzünde başarıyla uçan kadın yamaç paraşütü pilotları, adrenalini gökyüzünde yaşıyorDENİZLİ - Adrenalini en yüksek sporlardan olan yamaç paraşütünü sadece erkekler değil, kadınlar da başarıyla yapıyor.

11.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:35
Makyajlarını yapıp, gökyüzüne uçuyorlar
Gökyüzünde başarıyla uçan kadın yamaç paraşütü pilotları, adrenalini gökyüzünde yaşıyor
DENİZLİ - Adrenalini en yüksek sporlardan olan yamaç paraşütünü sadece erkekler değil, kadınlar da başarıyla yapıyor. Makyajını metrelerce yükseklikte, dağ başında yapan kadın pilotlar, ardından gökyüzüne süzülüyor.
Dünyanın en heyecanlı sporları arasında bulunan ve Türkiye'de binlerce kişinin yaptığı yamaç paraşütü, kadınlar tarafından da ilgi görüyor. Önemli eğitim alanları arasında yer alan 'nin Çökelez Dağı, kadın yamaç paraşütü pilotlarının da ilgisini görüyor. Her yıl yüzlerce kadın pilot, Denizli'ye gelerek gökyüzünü süzülüyor. Adrenalin tutkunu kadınların, gökyüzündeki heyecanlı anları, hemcinslerini kıskandırıyor.
"Mutlaka tadına bakmalılar"
4 yıldır yamaç paraşütü sporu ile uğraşan 24 yaşındaki Selin Ayvalı, 'P5'eğitimi aldığını ifade etti. Her bayana önerdiğini söyleyen Ayvalı, "Mutlaka tadına bakmalılar. Her cinse uygun bir spor. Ailem başta istemedi. Genel olarak insanların yamaç paraşütünü bakışları kötü olabiliyor. Uçtuğumu gördüler, sevdiğimi gördüler ve onlarda artık seviyor. Kendimi bildiğim ve eğitimi aldığım sürece bir tehlike yok. Gökyüzünde olmak çok güzel bir şey. Herkese öneriyorum" dedi.
"Bir işin kadın yada erkeği yok"
Havacılığın bir çok dalının olduğunu ifade eden, 4 yıldır yamaç paraşütü ile aktif olarak uçan 23 yaşındaki Adile Ebru Çakar ise, "Bir işin kadın yada erkeği yok. Serbest paraşüt, yamaç paraşütü ve planörün başlangıç eğitimlerini aldım. Yamaç paraşütünde ilerlemeyi tercih ettim. Bunların her hangi biri kadın veya erkek sporu değil. Çok yanlış. Zamanımızı, vaktimizi ve sahip olduklarımızı buna ayırdığımızda ilerleyebiliyoruz. Çökelez dağındayız. Buradan mesafe uçuşları yapıyoruz. İneceğimiz yeri öncesinde bilmiyoruz. İndiğimiz yerlerde çocuklar karşılıyor. Havadan bir paraşütün kendilerine geldiğini görünce, onların heyecanını görmek çok güzel. Çok mutlu olup, onlarda bir ışık yakmak güzel bir his" ifadelerini kullandı.
Kadınlar, gökyüzündeki heyecanlı anlarını da aksiyon kamerası ile kaydediyor. 23 yaşındaki Adile Ebru Çakar'ın aynı zamanda Türk Hava Kurumu Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi birinciliği bulunuyor.
Makyajlarını yapıp, gökyüzüne uçuyorlar

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA


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