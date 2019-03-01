Makyajlı 2019 Kia Sportage Türkiye'de

CARMEDYA.COM - Kia
'nın başarılı modellerinden olan Sportage, uzun bir sürenin ardından makyajlanarak Türkiye
'de satışa sunuldu.
Kia Sportage makyajlanarak daha iddialı bir hale geldi.Makyajla birlikte otomobilde önemli değişimler yaşandı. Model bu sayede artıkdaha dinamik görünmeyi başarmış. Tasarıma baktığımızda ön yüzünde otomobilönemli değişimler yaşamış. Tamponun alt bölümünde farklılıklar göze çarparken,sis farlarının şeklide değiştirilmiş. Ek olarak donanım versiyonlara göre önızgaranın değişim gösterdiğinin de altını çizmek gerek. Yeni dış renkseçeneklerinin yanında, yeni jant seçenekleri de otomobile konumlandırılmış.Arka bölüme geldiğimizde ise LED destekli stop grubu dikkatlerden kaçmıyor.Ayrıca bagaj kapağı üzerinde iki stopu bağlayan kırmızı şerit bütünlük katmış.
Makyajlı 2019 Kia Sportage boyutlar
Kia Sportage 4485 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1645 mmyüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2670 mm olarak belirlenmiş. Model eskinesile göre 5 mm uzamış. Modelde bagaj alanı olarak 467 litrelik bir alansunulmuş. Bu hacim selefine göre 1 litre artmış. Rakiplere göredeğerlendirildiğinde ise bu hacmin oldukça düşük olduğunu net bir şekildegörüyoruz.
Makyajlı 2019 Kia Sportage iç mekan
İçeride ise en büyük değişim orta konsoldaki ekranda olmuş.8 inç büyüklüğündeki bu ekran dikkatlerden kaçmıyor. Kullanımı hassasiyetikonusunda ekran başarılı. Ek olarak GT tasarımlı deri direksiyon iç mekanı şıkkılmış. Kalite algısı ise başarılı. Vitesin önünde kablosuz şarj opsiyonu sunulmuş.Eşya gözleri ise yeterli. Vites önünde arkasında ve kapı içlerinde yeteri kadaralan sunulmuş. Baş ve diz mesafesi ise oldukça iyi. Cam
tavan opsiyonu ise içmekanı fazlasıyla ferah kılmış
Makyajlı 2019 Kia Sportage motor
Modelde 1.6 litrelik dizel motor yer alıyor. 136 HP
güç ve320 Nm tork değeri sağlıyor. 7 ileri otm şanzıman ile kombine ediliyor.İsterseniz 1.6 dizel otm dört çeker olarak da otomobili alabiliyorsunuz. Tüketimdizel otm dört çeker 5.1 litre. Dizel otm tüketim ise 4.7 litre.
Makyajlı 2019 Kia Sportage yorum
Tasarım ve opsiyonlar otomobili fazlasıyla iddialı kılıyor.Dizel otomatik elegance paket fiyatı 192.500 TL olarak belirlenmiş. 4×2 olaraksatın alırsanız arada 10 bin TL fark var. En üst pakette model 4×2 olarak 250Bin TL'lik fiyat etiketine sahip. Rakip analizi yaptığımızda ise 4×4 dizelotomatik opsiyonu olarak model oldukça iddialı bir fiyat etiketine sahip.
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Kaynak: Carmedya.com