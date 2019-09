Makyajlı GLC Türkiye'de

CARMEDYA.COM - Kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçen Mercedes-Benz GLC, yeni motor seçenekleriyle satışa sunuldu.CARMEDYA.COM -GLC, güncel 4 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri ile fabrika verilerine göre daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor.Otomobil, MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi'nin en yeni nesli ile jest, kumandalar ve optimize edilmiş sesli komut sistemi gibi sezgisel ve çok yönlü kullanım seçeneklerine sahip.GLC, ilk kez ön ve arka aksları kademesiz olarak ayarlayan DYNAMIC BODY CONTROL ile sürüş modunun seçilebildiği süspansiyonlarla yollara çıkıyor.Modelin yeni versiyonu Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ ise V8-Biturbo motora sahip tek model olarak pist genlerine sahip, günlük kullanıma uygun bir SUV olarak öne çıkıyor.Sürüş yardım sistemlerinin kapsamı, Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi gibi fonksiyonlarla daha da genişletilirken, özellikle geri manevraları kolaylaştıran römork manevra yardımcısı da bir diğer yenilik olarak devreye giriyor.GLC'de ayrıca, dokunmatik ekranlara sahip bilgi ve eğlence sistemi, arttırılmış gerçeklik özelliğine sahip navigasyon, tuş veya "Hey Mercedes!" anahtar sözcüğü ile etkinleştirilebilen akıllı sesli komut sistemi, bağlanabilirlik özellikleri öne çıkıyor.Makyajla birlikte kapsamları daha geliştirilen sürüş destek sistemleri arasında yer alan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ve Aktif Direksiyon Yardımcısı, sürücüyü mesafe takibi ve aracı yönlendirme konusunda destekleyerek sürüş konforu ve güvenliğe katkı sağlıyor. Sistem, aracın hızını virajlarda veya kavşaklarda otomatik olarak ayarlarken, direksiyon yardımcısı şeritte kalmaya ve şerit değiştirmeye yardımcı oluyor. Sürücünün yaklaşmakta olan trafiği gözden kaçırması halinde Aktif Fren Yardımcısı'nın dönüş fonksiyonu fren yaparak, olası çarpışma riskinin önüne geçiyor.Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+'in tasarım, sürüş dinamikleri ve bağlanabilirlik özellikleri güncellendi. Hem SUV hem de Coupé modeli daha da dikkat çekici yeni bir imzaya kavuşurken MBUX bilgi ve eğlence sistemi, AMG'ye has fonksiyon ve göstergelerle dikkat çekiyor. Sadece teknik açıdan değil tasarım olarak da yenilenen yüksek performanslı SUV, yeni ön farlara ve arka stop lambalarına kavuşurken, yeni 21 inçlik jantlar isteğe bağlı olarak sunuluyor. Yeni 90 mm'lik trapez formlu çift egzoz çıkışı ile performans vurgusu güçlendirilirken, AMG direksiyon ve yeni döşeme seçenekleri sportiflik hissini arttırıyor.Coupé-SUV forumndaki Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+, standart versiyonu haricinde bir de "S" modeline sahip.Her iki araçta 4,0 litre hacimli V8-Biturbo motor görev alırken iki farklı güç versiyonu sunuluyor. Giriş seviyesinde 476 HP (350 kW) ve 650 Nm üreten motor, "S" versiyonunda 510 HP (375 kW) ve 700 Nm üretiyor. GLC 63 4MATIC+, 0-100 km/s hızlanmasını 4,0 saniyede tamamlarken "S" versiyonu sadece 3,8 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Baz versiyon 250 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılırken AMG Sürücü Paketli versiyonlar 280 km/s maksimum hıza ulaşıyor.Sürüş modu seçilebilen süspansiyonGLC, ilk kez ön ve arka aksları kademesiz olarak ayarlayan Dynamic Body Control ile sürüş modu seçilebilen süspansiyonla yollara çıkıyor. Sürüş koşulları, hız ve yol durumuna göre, motor, şanzıman ve direksiyon özellikleriyle birlikte her bir tekerleğin amortisör sertliği bağımsız olarak ayarlanıyor. Ek olarak yürüyen aksam daha sportif ve karakterli bir direksiyon sistemiyle destekleniyor. Sürücü, Dynamic Select tuşu ile üç farklı sürüş modundan birini seçebiliyor. "Sport" ve "Sport+" sürüş modlarında daha sert bir yapı ortaya koyan süspansiyon "Comfort" modunda ise daha konforlu bir sürüş sunuyor.Makyajlanan Mercedes-Benz GLC'nin Türkiye satış fiyatı ise 508 bin 000 TL'den başlıyor.The post Makyajlı GLC Türkiye'de appeared first on Carmedya.