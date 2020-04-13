Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kendisine ve yakın dostlarına yaptığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, uzun süre sonra sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı

13.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:32
Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı

57 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, koronavirüs salgını sonrası Bodrum 'daki evine kapandı. Evinden bir paylaşım yapan Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı.

'Makyaja ihtiyacın yok'

Seda Sayan'ın hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Seda Sayan, Bodrum, Magazin
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Magazin
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Magazin
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Magazin
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Karantinada olan Birce Akalay, yıllardır bilinmeyen hastalığını anlattı Magazin
Karantinada olan Birce Akalay, yıllardır bilinmeyen hastalığını anlattı
Amuda kalkarak poz veren Dilan, takipçilerinden tam not aldı Magazin
Amuda kalkarak poz veren Dilan, takipçilerinden tam not aldı
Partiye damga vuran an! Acun, aşk sorusuyla Hadise’yi utandırdı Magazin
Partiye damga vuran an! Acun, aşk sorusuyla Hadise'yi utandırdı
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı Magazin
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Magazin
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Haberler ›› Magazin ››Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

14:53: Pop-rock grubu Z Raporu'nun ilk teklisi 'İstemem' yayında! - Magazin 14:32: Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Magazin 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 15:05: Rizeli müzisyen Tarık Kaptan, İçişleri Bakanı Soylu için şarkı besteledi - Magazin 13:33: Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi - Magazin 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler