Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı

57 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, koronavirüs salgını sonrası Bodrum 'daki evine kapandı. Evinden bir paylaşım yapan Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı.

'Makyaja ihtiyacın yok'

Seda Sayan'ın hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.



