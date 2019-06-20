20.06.2019 10:51
Haberler» Magazin» Haber

Makyajsız fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e takipçilerinden övgü yağdı

13 Nisan'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Doğal güzelliği ile büyüleyen Evcen'e, övgü dolu yorumlar geldi. Takipçileri, Evcen'in güzelliğinin sırrını "Karan etkisi" olarak yorumladı.

2017 yılında sade bir törenle evlenmelerinin ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri de geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti.

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Oğlu Karan'ı kucağına alan çiçeği burnunda anne Fahriye'nin, huzurlu ve mutlu olduğu paylaşımlarına da yansıyor. Doğum sonrası ara ara paylaşımlar yapan güzel oyuncu, son olarak makyajsız bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ormanda oğlu Karan'ı alarak yürüyüşe çıkan Evcen, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

"KARAN ETKİSİ"

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Evcen'in makyajsız fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Çoğu takipçi, "Erkek çocuk güzelleştirir, seninki kusursuzluk , Karan etkisi" gibi yorumları yapıldı.

Makyajsız fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e takipçilerinden övgü yağdı
Anne, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin

YORUMLAR (4)
BOYACI:BADANASI TEK KAT ATILMIŞ
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
SABİ:YALAN YALAN YALAN
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
MIRMIR:Bu sözde ünlülerden 2 tane var herhalde, makyajsız başka makyajlı başka
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:50 Demet Akalın'dan, "Demet Şener'i affet" yorumuna imalı cevap
11:43 Bomba iddia: Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor
11:10 Mehmetçiğe destek olduğu için konseri iptal edilen Fettah Can Silifkelilerle buluştu
10:59 Oyuncu Ayşegül Çınar, saplantılı takipçisi tarafından kaçırıldığını anlattı
10:50 Makyajsız fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e takipçilerinden övgü yağdı
10:31 Oyuncu Oktay Kaynarca, arkadaşının markası için 8 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti
09:52 Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ortaya çıktı