Makyajsız görüntülenen Sertab Erener gazetecilere bağırdı!

Flaşların patlamasıyla şok olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı.& ;

'Ben ünlü değilim'

Son dönemde basın mensuplarıyla gerginlik yaşamasıyla ön plana çıkan Sertab Erener, "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce benden gelip fotoğraf çekmek için isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz?

Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni!" diyerek muhabirlere bağırdı.



