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Makyajsız görüntülenen Sertab Erener gazetecilere bağırdı!

Şarkıcı Sertab Erener (55) önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda aracını beklerken görüntülendi

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37Makyajsız görüntülenen Sertab Erener gazetecilere bağırdı!

Flaşların patlamasıyla şok olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı.& ;

'Ben ünlü değilim'

Son dönemde basın mensuplarıyla gerginlik yaşamasıyla ön plana çıkan Sertab Erener, "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce benden gelip fotoğraf çekmek için isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz?

Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni!" diyerek muhabirlere bağırdı.


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Kaynak: Snob Magazin

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