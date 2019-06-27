Makyajsız yakalanan Kylie Jenner kimdir?

İnstagram fenomeni Kylie Jenner , bir diş kliniğine makyajsız girerken görüntülendi. Kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla en genç milyarder unvanını kazanan Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki halinden eser yoktu. Bunun üzerine internette Kylie Jenner kimdir, kaç yaşında aramaları yapılmaya başladı. Peki Kylie Jenner kimdir?

KYLİE JENNER KİMDİR?

Kylie Kristen Jenner, 10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles 'te dünyaya geldi. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jennerin küçük kardeşi ve Kourtney Kardashian , Kim Kardashian , Khloe kardashian, Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi ve baba tarafından 4 üvey kardeşi daha vardır.

Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü ABD'li genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.

Kylie, ilkokul eğitimine Sierra Canyon Okulu'nda başladı ve amigo takımın yıldızlarından biri haline geldi. Ponpon kız görevini yapıyordu. 2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulu'nda devam eden Kylie, 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu.

Kylie ilk olarak kız kardeşi Kendall ile Paper Magazine dergisinin "Güzel İnsanlar'" başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Jenner "Your Style Crush Sears" hattı ile modellik kariyerine başladı ve kuzeni Natashan'ın giyim firması için modellik yaptı. "OK!" dergisi ile fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi. 2011 yılında kız kardeşi Kendall ile birlikte Seventeen dergisi tarafından "Stil Elçileri" olarak seçildi.

2011 yılında New York Moda Haftası'nda şarkıcı Avril Lavigne tarafından oluşturulan giyim hattı Abbey Dawn'ın gösterisini yaptı.2013 yılında kardeşi Kendall "Kendall & Kylie" giyim koleksiyonu oluşturdu. Şubat 2014 yılında kardeşi Kendall ile birlikte " Steve Madden Madden Girl " hattı için bir ayakkabı ve çanta tasarımına başladı. Ağustos 2015 tarihinde Jenner kendi adını taşıyan ruj üretimini başlatılacağını duyurdu. 2015 yılında Jaden Smith , Tygan gibi isimlerin müzik videolarında yer aldı.