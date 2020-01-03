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Mal paylaşımı yüzünden 1 kardeşini öldürdü, diğerini yaraladı

ŞANLIURFA'da, hareket halindeki otomobile ateş açarak İbrahim Deniz'in (45) ölümüne, kardeşi Mikail Deniz'in ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla diğer kardeşleri İsrafil Deniz'i gözaltına aldı.

03.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:38 Mal paylaşımı yüzünden 1 kardeşini öldürdü, diğerini yaraladı

ŞANLIURFA'da, hareket halindeki otomobile ateş açarak İbrahim Deniz'in (45) ölümüne, kardeşi Mikail Deniz'in ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla diğer kardeşleri İsrafil Deniz'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, mal paylaşımı nedeniyle çıkan sorun nedeniyle kardeşlerine ateş ettiğini itiraf eden İsrafil Deniz, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Deniz'in kullandığı 63 HH 933 plakalı otomobile, hareket halindeyken tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan İbrahim Deniz ile kardeşi Mikail Deniz, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Mikail Deniz'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olay sonrası başlattığı soruşturmada, kurşunlara hedef olan kardeşlerin diğer kardeşi olan İsrafil Deniz'i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan İsrafil Deniz'in, kardeşlerinin kendisini mal paylaşımı yüzünden kandırdığını öne sürdüğü, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Asayiş Şube'de işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



İbrahim Deniz, Güncel

Kaynak: DHA

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