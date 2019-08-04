Haberler» 3. Sayfa» Haber

Mal paylaşımı yüzünden kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey öldü

Gaziantep'te iki kardeş arasında mal paylaşımı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti.

04.08.2019 15:55 Mal paylaşımı yüzünden kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey öldü
Gaziantep'te iki kardeş arasında mal paylaşımı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti.

Olay, geçen Cuma günü Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında fıstık paylaşımı yüzünden husumet bulunan kardeşler Mustafa Kemal G. ve Mahmut G. kavga etti. Bu sırada Mahmut G., ağabeyi Mustafa Kemal G.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralı ağabey yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Mustafa Kemal G. yaşamını yitirirken ölüm haberini alan kardeşi Mahmut G. kaçtı.

Mustafa Kemal G.'nin cenazesi bugün Yeşerti Mahallesi'nde toprağa verildi.

Hastanede ağabeyinin ölüm haberini alması sonrası firar eden Mahmut G. ise dün Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Nizip'te adliyeye sevk edilen Mahmut G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:03   Sarayköy'deki orman yangını söndürüldü
17:01   Siirt'te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı
16:55   Hong Kong'da protestolar devam ediyor
16:54   Ağaçlık alanda korkutan yangın
16:44   Başkentte 12 gecekondu kül oldu
16:43   Ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
16:35   Mardin'de uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara ağır darbe