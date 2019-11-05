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Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurdu

Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurduADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

05.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:02
Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurdu
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Besni'ye bağlı Çakallı köyü yakınlarında bir tarlada şizofreni hastası olduğu iddia edilen S.D. isimli şahıs, mal paylaşımında anlaşamadığı iddia edilen eşi D.D. ile kız kardeşi A.Ö.'yü tüfekle vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan köylüler durumu jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak eşi ve kız kardeşini yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurdu

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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