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Mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan bir kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

15.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:06
Mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm kaldırıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan bir kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.
BMGK'nın 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan "1: İbrahim 2: Mohamed Khalil" isimli şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güncel
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