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Malaga Belediye Başkanı Francisco de la Torre, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Malaga'nın Belediye Başkanı Francisco de la Torre, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:34Malaga Belediye Başkanı Francisco de la Torre, AA'nın
'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden 'nın Belediye Başkanı Francisco de la Torre, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
De la Torre, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.
İspanya'daki büyük şehirler arasında mevcut durumda en uzun süre görevde kalan belediye başkanı olan ve 19 yıldır Malaga'nın belediye başkanlığı koltuğunda oturan de la Torre, "haber" kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" adlı fotoğrafını seçti.
Malaga Belediye Başkanı, "Orman yangınları maalesef Akdeniz'in ve dünyanın en önemli kayıplarından biri. Yangınlarla ilgili insanları bilinçlendirip, gerekli önlemleri almak her belediyenin görevi." dedi.
"Yaşam" kategorisindeki oyunu, Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" adlı fotoğrafına kullanan de la Torre, Madrid'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'yla bir kez daha dünya gündemine gelen iklim değişikliği sorununa karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.
Malaga kentinde 15 Aralık'ta yapılacak maratonu hatırlatarak, "spor" kategorisinde İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafını seçen de la Torre, şehirleri canlı tutan önemli etkinliklerden birinin maraton olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, İspanya, Malaga, Güncel

Kaynak: AA

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