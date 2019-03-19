19 Mart 2019, 21:29
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Malaga, Trabzonspor'un Genç Kalecisi Uğurcan Çakır'ı Transfer Etmek İstiyor

İspanya 2. Lig takımlarından Malaga, Trabzonspor'un 21 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kalması ve Esteban Alvarado'nun ayrılması sonrası kaleye geçen Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'nın Bordo-Mavililer'in alt yapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisini yakın takibe alıp, scoutlarını Trabzonspor'un maçlarına gönderdiği ortaya çıktı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

A Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için Ay-Yıldızlılar'ın aday kadrosuna davet edilen Uğurcan, bu sezon Süper Ligde 12 karşılaşmaya çıkarken, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Genç eldiven son Erzurum mücadelesinde yaptığı 7 kurtarışla alınan üç puanın mimarlarından biri olmuştu.

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İspanya, Malaga, Trabzonspor, Spor



YORUMLAR (1)
KAĞAN SOYDAN: Bu gençlerle alakalı.transfer haberlerinin abartılı olarak, basında yer alması doğru değil. Gençler şimariyor.sonra .Kendini geliştirmiyor...Ve hep aynı son PTT den çıkmaya uğraşan takımlarda buluyor kendini
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