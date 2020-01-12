Haberler » Güncel » Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti - Haber

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti

1. Amatör Küme Büyükler Ligi 7. haftasında Darendespor sahasında, Hekimhan Belediye Girmanaspor ile1-1 berabere kaldı.

12.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:15Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti
1. Amatör Küme Büyükler Ligi 7. haftasında Darendespor sahasında, Belediye Girmanaspor ile1-1 berabere kaldı.
Darende Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ata Yıldırım yönetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gelen gollerle müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Darendespor Başkanı Fatih Kumtepe, şampiyonluk için başarılı bir grafik çizdiklerini söyledi.
Maçı takip etmek için tribünlere gelen taraftarlara teşekkür eden Kumtepe, "İlk yarıyı lider bitirmek istedik ama olmadı. Bugün bir talihsizlik yaşadık, net bir gol pozisyonunu da değerlendiremedik. Yine oyuncumuz yanlışlıkla kendi kalemize gol attı. İyi başladığımız ve talihsiz bir golle kaçırdığımız liderliği ikinci yarıda kovalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hekimhan, Darende, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:54  TEM OTOYOLU'NDA 100 KİŞİLİK GRUP TRAFİĞİ KAPATARAK EYLEM YAPTI - Haber
20:54  Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği saldırıda bir kişi öldü - Haber
20:53  Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı - Haber
20:50  Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı - Haber
20:49  Otomobil takla attı 5 yaralı - Haber
19:58  Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
12.01.2020 20:57:56