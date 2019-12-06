Haberler » Spor » Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 3. hafta heyecanı - Spor

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 3. hafta heyecanıyla devam edecek.

06.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:44Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 3. hafta heyecanı
1. Amatör Küme Büyükler Ligi 3. hafta heyecanıyla devam edecek.

A Grubunda Girmanaspor, B Grubu'nda ise Arapgirspor'un liderliği elinde bulundurduğu 1. Amatör Kümede 3. hafta müsabakaları da nefes kesecek.

Malaya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 3. Haftanın programı şöyle:

"Battalgazi Belediyespor - Ataköyspor, Malatyagücü - Malatyaspor, Hekimhan Belediyespor- Orduzuspor, Demirspor - Hekimhan Girmana, Kale Gençlerbirliği - Darendespor, Akçadağspor - Sanayispor, Arapgirspor - 1966 Malatya Gençlik." - MALATYA

Hekimhan, Malatya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:09 Altay'da Ali Tandoğan tamam - Spor
11:07 Aykut Kocaman MasterChef'te jüri üyeliği yapacak - Spor
11:00 Badmintonla tüm engelleri yıktı - Spor
10:58 Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Spor
10:57 Ayşe Begüm Onbaşı: Sporun bana disiplin kattığını düşünüyorum - Spor
10:28 Galatasaray'da Babel ve Belhanda kavga etti - Spor
10:06 Galatasaray'da Riva Projesi devam ediyor, Florya kapsam dışı bırakıldı - Spor
09:48 Ali Şen: Ali Koç'tan bu sene takımı şampiyon yapmasını bekliyoruz - Spor
09:30 Guiza: Eşim yüzünden çok küfür yedim - Spor
6.12.2019 11:12:15