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MALATYA 7'nci kattan atlayan genç öldü

MALATYA 7'nci kattan atlayan genç öldüTaha AYHANMALATYA, (DHA)- MALATYA'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

31.07.2019 01:35
MALATYA 7'nci kattan atlayan genç öldü
MALATYA 7'nci kattan atlayan genç öldü
Taha AYHANMALATYA, (DHA)- MALATYA'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ünal, oturdukları apartmanın 7'nci katındaki balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Ünal, ağır yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ünal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Ünal, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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