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Malatya 81 İl arasında 2'nci oldu

Malatya'da 13 okul, uluslararası 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ' belgesi alamaya hak kazanarak 81 İl arasında 2'nci oldu.

28.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:07 Malatya 81 İl arasında 2'nci oldu
'da 13 okul, uluslararası 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ' belgesi alamaya hak kazanarak 81 İl arasında 2'nci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi, faaliyetleri kapsamında 'OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi' uygulayan okullara, uluslararası 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ' belgesi verdi.

Bu kapsamda, Malatya 'da 13 okul, uluslararası 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ' belgesi alamaya hak kazanarak 81 İl arasında 2'nci oldu.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygunluğunun ve etkinliğinin denetimini yapmakta olan, Milli Eğitim Bakanlığı Baş Denetçileri, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette yetkililer, "Türkiye'de OHSAS belgesi olan 100 okul var. Bunlardan 13 tanesi de Malatya'da bulunuyor. Malatya da çok güzel çalışmalar yapılmış. Malatya Uluslararası Kristal Baret Ödülünü almış olan bir ilimiz. Biz Bakanlık adına buradayız. 100 tane başvuru oldu. Bu başvurulardan 13'ü Malatya'dan geldi. Burada çok güzel çalışmalar, uygulamalar gördük. Çok güzel ağırladılar bizleri. Beyaz bayrak ve beslenme dostluğunda da Malatya çok önlerde artık. Ekip çok iyi, çok uyumlu bir ekibiniz var, bunu gözlemledik" diyerek, memnuniyetlerini ifade ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, "Bizim için öncelik okullarımız, çocuklarımızın sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı ortamlar olmasıdır. Çoklu yaşam alanlarındaki en büyük riskler sağlık ve güvenliktir. Milli Eğitim Bakanlığımızın son yıllarda bu konuyla alakalı özverili çalışmaları, bir bütün olarak, özellikle taşradaki okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve İş Sağlığı ve Güvenliği ekiplerimizin Bakanlığımızdan aldığı destek ve güçle sahadaki ciddi çalışmaları var. Malatya açısından değerlendirdiğimizde Türkiye'de 100'e yakın okulumuz OHSAS belgesi aldı. Bunun 13 tanesinin Malatya'da olması ayrı bir mutluluktur. Bu öğretmenlerimizin ve çalışan arkadaşlarımızın ciddi emeklerinin bir yansımasıdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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