MALATYA Akrabaları tarafından dövülerek öldürülen çiftçi toprağa verildi

Akrabaları tarafından dövülerek öldürülen çiftçi toprağa verildi Malatya
'da, dün gece arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 2 akrabası tarafından sopalarla dövülerek öldürülen çiftçi Ümit K. (50), toprağa verildi.
Olay, dün gece saatlerinde Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ümit K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabaları Tayfur ve İzzettin K. ile karşılaşınca, aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tayfur ve İzzettin K., yanlarındaki sopalarla Kartal
'a vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ümit K., yakınları tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Yoğun bakım servisine alınan Ümit K., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından polis, şüpheliler Tayfur ve İzzettin K.'yi gözaltına aldı.
Ümit K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu
'ndaki işleminin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ümit K.'nin cenazesi, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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