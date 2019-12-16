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Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü

Alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdüMalatya'da, bilinmeyen nedenle alev alan 3 işyerinin çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:04
Alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü
'da, bilinmeyen nedenle alev alan 3 işyerinin çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, bu sabaha karşı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Verimli Sokak'ta bitişik 3 işyerinin çatısından yoğun duman ve alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen itfaiye erleri tarafından 2 saatlik çalışmayla söndürülen işyerleri kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmaları yapılan işyerinde çıkan yangının nedeni araştırılıyor.
Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü

Malatya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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