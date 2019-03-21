Malatya, Art Arda 4 Depremle Sallandı (3)

Kaynak: DHA

MALATYA'DA 47 SARSINTIMalatya'nın Arguvan ilçesinde ilki saat 06.48'de olan 3.1'lik depremle birlikte bölgede, saat 11.30'a kadar büyüklükleri 1.4 ile 4.1 büyüklüğünde değişen 47 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 44'ünün merkez üssü Arguvan, 3'ünün ise Hekimhan ilçesi oldu.BAZI EVLERİN DUVARLARI ÇATLADIAFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker, depremlerde ciddi problem olmadığını, bazı evlerde küçük hasarlar oluştuğunu belirterek, "Köylerde herhangi bir sıkıntı olup olmadığı konusunda kaymakamlığımız çalışma yürütüyor. Ancak, şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre herhangi ciddi bir durum yok. Ama hafif hasarlar olduğu bilgisi geliyor. Onu da ilerleyen saatlerde teyit edeceğiz" dedi.Depremin ardından Hakverdi Mahallesi'nde hasar oluşan evleri ziyaret eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.DEPREM ANINDAKİ PANİK KAMERADAMalatya'nın Arguvan ilçesinde saat 8.51'de meydana gelen deprem sırasında bir alışveriş merkezinde yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte iş yerinde alışveriş yapan müşterilerin dışarıya koştuğu görüldü.Taha AYHAN/MALATYA,