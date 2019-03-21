Malatya, Art Arda 4 Depremle Sallandı (Görüntü Ekiyle)

Kaynak: DHA

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine göre sırasıyla 3,1, 3.6, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.Malatya'nın Arguvan ilçesi, bu sabah yaklaşık 2 saat içerisinde 4 depremle sallandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın tespitlerine göre, ilk deprem saat 06.48'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak ölçüldü.Bu depremin ardından aynı bölge, saat 07.46'da 3.6, saat 08.25'te 3.9 ve saat 08.51'de ise 4.1 büyüklüğünde üç depremle daha sallandı. Bu depremlerden ilk ikisi 7, diğeri ise 6.99 kilometre derinlikte oldu.Depremler, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüklerini ve merkez üslerini sırasıyla 3.2 Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi, 3.9 Arguvan ilçesi Kavacık Mahallesi, 4.1 Arguvan ilçesi Kavacık Mahallesi ve 4.4 Arguvan ilçesi Hakverdi Mahallesi olarak açıkladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Deprem anı güvenlik kamerasıSallanan işyerinden detayArguvan ilçe merkezinden detaylarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 176 MBHaber-Kamera: Cengiz YILMAZ - Taha AYHAN/MALATYA, -==================