Haberler » Güncel » Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Haber

Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıMalatya'da, oyun parkındaki kaydırağın demir korkuluğuna bacağı sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:41
Bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
'da, oyun parkındaki kaydırağın demir korkuluğuna bacağı sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Gül Parkı'nda bulunan oyun alanındaki kaydırakta oynayan 12 yaşındaki çocuğun bacağı, kaydırağın demir korkuluğuna sıkıştı. Korkudan ağlayan çocuğu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaydırağın demir korkuluklarını ayırarak küçük çocuğu kurtardı.
Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:42:27