Malatya Bakan Selçuk: Biz Eğitimi, Meselenin Omurgası Olarak Görüyoruz

Bakan Selçuk
: Biz eğitimi, meselenin omurgası olarak görüyoruz (3)
BAKAN SELÇUK TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Rönesans Eğitim Vakfı
(REV), tarafından yaptırılan Malatya Erman Ilıcak
Fen Lisesi'nin temeli Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un katıldığı törenle attıldı. Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak'ın ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan Bakan Selçuk, okulun kente hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "Eğitimin öneminden sürekli olarak bahsediyoruz. Bu ülkenin ekonomisi de sosyolojisi de eğitim sayesinde yükselecek. Bunun da temelinde yatan bilim ve akıl. Tam da bugün, burada yaptığımız şey bilimle akla hizmet etmek. Tüm bunların üstüne, Rönesans Holding ve Erman Ilıcak'tan, geçmişte yaptıklarından bahsetmek lazım. Rönesans Holding'in burada yaptığı iş aslında bizim geleceğimiz açısından değeri çok yüksek olan bir proje. Çünkü burada dünya standartlarında bir fen lisesinin inşasından bahsediyoruz. Laboratuvarıyla ve diğer binalarıyla birlikte örnek bir yapı. Bu nedenle bugün yaptığımız işin çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından 2020 yılında eğitim ve öğretime başlanması planlanan 480 öğrenci kapasiteli lisenin temeli törenle atıldı.
Erman Ilıcak, Malatya, Ziya Selçuk, Güncel
Kaynak: DHA