Haberler » Spor » Haber

Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nden öğrencilere destek

Malatya Beşiktaşlılar Derneği, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aksaray Şehit Akgün İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.

20.09.2019 12:00Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nden öğrencilere destek
Malatya Beşiktaşlılar Derneği, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aksaray Şehit Akgün İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.

'İlmi okuldan hayatı Beşiktaş'tan' sloganıyla hareket ettiklerini belirten dernek başkanı Ömer Emre Gökçeoğlu, "Bugün derneğimizin kardeş okulu olan Aksaray Şehit Akgün İlkokulu'na yavru kartallarımızı ziyaret etmeye geldik. Derneğimiz onursal başkanı milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu da bizlerle birlikte oldu. Ziyaretimizde yavrularımıza kırtasiye yardımında bulunduk. Onların sorunlarını dinledik ve okulumuzun eksiklerini belirleyip yetkililerle istişarede bulunduk" diye konuştu.

Öte yandan başkan Gökçeoğlu, okulun maddi hasarlı yerlerini onarmak için de proje hazırladıklarını belirterek milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte bu tür desteklerin devamını getireceklerini söyledi. - MALATYA

Akçadağ, Aksaray, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:20 Dünya Halter Şampiyonası
15:20 Judocular "UNESCO" için tatamiye çıktı
15:20 Isaac Cofie'ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması
15:16 Kayserispor'dan Vefa Gecesi açıklaması
15:09 Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı
15:04 Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
15:02 "Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz"