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Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nden Serdal Adalı'ya destek

Malatya Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş Kulübü'nün 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongresinde başkan adaylardan Serdal Adalı'yı destekleyeceğini açıkladı.

15.10.2019 13:59Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nden Serdal Adalı'ya destek
Malatya Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş Kulübü'nün 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongresinde başkan adaylardan Serdal Adalı'yı destekleyeceğini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada seçimli kongreden Beşiktaş Kulübü'nün daha da güçlenerek çıkacağına inanıldığı vurgulandı.

Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nin yazılı açıklamasında, "20 Ekim 2019 tarihinde olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Beşiktaşımızı hak ettiği standartlara kavuşturacağına ve yeniden ezeli rakiplerimizle rekabet ortamına taşıyabileceğine canı gönülden inandığımız Sayın Serdal Adalı beyefendinin Beşiktaş Jimnastik Kulubü başkan adaylığını tıpkı 2013 senesinde olduğu gibi Malatya Beşiktaşlılar Derneği olarak desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Beşiktaş Spor Kulübü, Serdal Adalı, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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