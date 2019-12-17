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Malatya birincisi Güreşçileri tebrik

Liseler arası Güreş il şampiyonasında Malatya birincisi olan Güreşçiler tebrik edildi.

17.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:51Malatya birincisi Güreşçileri tebrik
Liseler arası Güreş il şampiyonasında birincisi olan Güreşçiler tebrik edildi.

Malatya'nın İlçesi İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi güreş takımı ve Antrenör Onur Altunbey, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Battalgazi kapalı salonunda 16 okulun katılımıyla yapılan gençler A kategorisi okullar arası Güreş müsabakalarına katılan ve 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak total puanda Malatya İl birincisi olan Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tebrik edildi.

Güreş Antrenörü öğretmen Onur Altunbey, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyarette, öğrencilerin başarısı konuşuldu.

Kaymakam Vekili Nurullah Kaya öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MALATYA

Nurullah Kaya, Malatya, Kale, Güncel

Kaynak: İHA

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