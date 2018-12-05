05 Aralık 2018 Çarşamba 16:45



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:45

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına konulan 100 bisikleti, 8 ayda 16 bin 169 kişinin kullandığı bildirildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ (MOTAŞ) Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, yazılı açıklamasında, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda geçen yıl hayata geçirilen Malatya Bisiklet (MABİS) uygulaması kapsamında yıl içerisinde kentin 5 noktasına daha akıllı park ünitesi kurulduğunu belirtti.Bisikletlerin kredi kartı veya "Malatya Kart" kullanılarak kiralanabildiğini aktaran Tamgacı, şöyle devam etti:"Bisikletler, bilgisayar entegreli kilit sistemine okutulan kartlarla alınıp, kullanılabiliyor. Sisteme tanımladığımız tarifeye göre ilk 30 dakika ücretsiz, 1 saati 1, 2 saati 2, 3 saati 4, 3 saat üzeri her saat için yine 4 lira olarak ücretlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için uygulamaya koyduğumuz proje kapsamında Malatya'nın değişik bölgelerinde hizmete açtığımız 6 istasyondaki 100 bisikleti 8 ayda 16 bin 169 kişi kullandı. Kullanıcıların 10 bin 6'sı Malatya Kart ile işlemi gerçekleştirirken 6 bin 163 kişi ise bisiklet kiralama işlemini kredi kartı ile gerçekleştirdi."Tamgacı, uygulama hakkında bilgi vererek,"Amacımız insanların hareket kabiliyetini arttırarak, spor yapmalarını sağlamak ve çevreci uygulamaları hayata geçirmek. Orduzu Tabiat Parkı, Nikah Sarayı, Sevgi Parkı, Spor ve Yaşam Merkezi, Yeşilyurt-Tecde Saat Kulesi ve Yeşilyurt Şelale'de olmak üzere 6 noktada hizmet veren sistemi önümüzdeki sezonda şehrin başka noktalarına yaymayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.