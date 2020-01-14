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Malatya Büyükşehir, 403 kilometrelik yolu asfaltladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 253 kilometre sıcak asfalt, 150 kilometre de sathi kaplama olmak üzere toplam 403 kilometrelik asfalt çalışması yaptı.

14.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:16Malatya Büyükşehir, 403 kilometrelik yolu asfaltladı
Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 253 kilometre sıcak asfalt, 150 kilometre de sathi kaplama olmak üzere toplam 403 kilometrelik asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 47 kilometre yeni yol açma çalışması yaparken, 76 kilometre de yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. Yeni yol açma çalışmalarının içinde çevre yolunun batı yakasında ulaşımı rahatlatacak iki önemli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Barguzu Caddesini- Altın Kayısı Bulvarına bağlayan bağlantı yolunu tamamlayarak Malatyalıların hizmetine sundu.

İstasyon Kavşağından başlayıp, Sivas yoluna bağlanan 25 metre genişliğindeki bağlantı yolunun ise 1 kilometrelik hattını bu yıl hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, geriye kalan 3.2 kilometrelik hattı, etaplar halinde yapacak. 2019 yılı içerisinde 253 kilometre sıcak asfalt serimi, 150 kilometrede sathi asfalt kaplaması yapan Büyükşehir toplamda 403 kilometrelik yolu asfaltladı. Günlük bin tonluk asfalt üretimini 2 bin 500 tona çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Malatya halkına bu anlamda daha kaliteli hizmet üretmeye başladı.

265 bin metrekare kilit taşı döşeme işi yapan Büyükşehir Belediyesi, farklı noktalarda yolların daha güvenli olabilmesi için 3 adette menfez yaptı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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