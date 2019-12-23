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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan gazetecilerle buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu.

23.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:36 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan gazetecilerle buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu.
Gürkan, Kernek Sosyal Tesislerinde gazetecilerle yaptığı toplantıda, gazetecilerin kentte gördüğü aksaklık ve eksiklikleri dinledi.
Toplantıda konuşan Gürkan, Malatya Gazeteciler Cemiyetinin merhum başkanı Haydar Karaduman'ı rahmetle andı.
Karaduman'ın "Basınımızın sorunları var ama basınımızın sorumlulukları da var. Bu sorumluluklar memleket sorumluluğudur." şeklindeki sözlerini hatırlatan Gürkan, bu sözlerden çok etkilendiğini dile getirdi.
Kentin talep ve sorunlarını gazetecilerden dinlemek istediklerini ifade eden Gürkan, "Netice itibariyle basınımız kamu görevi yapıyor ve 4. kuvvet olarak çalışıyor. Basını şehrin duyu organı, gözü ve kulağı olarak görüyoruz. Kentin yol haritasını oluşturmada basından bize gelen bilgileri anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Selahattin Gürkan, Haydar Karaduman, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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