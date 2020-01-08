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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı Ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında yapıldı.

08.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:46Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı yaptı
Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı Ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonundaki toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
2020 yılında meclis toplantı günleri her ayın ikinci haftası Çarşamba günü yapılmasına, meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının ise, Büyükşehir Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesi kabul edilerek karara bağlandı.
Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonuna ise Mahmut Özbaysar, İbrahim Aydoğan, Mustafa Umut Yalçın, Selim Gültekin ile Emin Kılıçaslan seçildi.
Gündem maddeleri arasında yer alan, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesinde yapımına başlanan Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası bina çatısına güneş enerji santrali kurulumu için kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Selhattin Gürkan'a yetki verilmesi teklifi görüşülerek, kabul edildi.
İş adamı Ethem Sancak ile Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verilmesi kabul edildi.

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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