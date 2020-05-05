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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Eczacılar Odası'na maske

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle maske dağıtmaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Eczacılar Odası'na maske
05.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:57
Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle maske dağıtmaya devam ediyor.

Malatya genelinde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile evlere maske dağıtımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin son adresi Malatya Eczacılar Odası oldu.

Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından Malatya Eczacılar Odasına maskeler teslim edildi.

"Eczacılar adına teşekkür ediyorum"

Maske teslimi sonrası Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileten Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, bu zorlu süreçte de eczacılar olarak en ön safta çalışıyoruz. En ön safta çalışırken de maske ihtiyacımız oldu, bulamadığımız zamanlar oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, maske temini konusunda yardımcı oldukları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler de gönüllü olarak maskelerin dağıtımını sağlayacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel, Haber

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