Haberler » Güncel » Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli İngilizce öğreniyor - Haber

Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli İngilizce öğreniyor

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Malatya Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi personeline İngilizce eğitimi veriliyor.

07.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:34 Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli İngilizce öğreniyor
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi personeline İngilizce eğitimi veriliyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve 260 personelin katıldığı eğitim kapsamında personeller 4 gruba ayrılarak 120 saat İngilizce eğitimi alacak. Eğitim sonunda personellere sertifika verilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini belirtti.
Başkan Gürkan personelin İngilizce eğitimine ilgi göstermesinin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz dönemler içerisinde personelin yetişmesi noktasında gerek dışarıdan aldığımız hizmetlerle, gerek içerideki söylem ve programlarımızla bunu desteklemeye gayret ettik. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesinden gelen bir ekip vasıtasıyla yönetim, iletişim ve davranış konularında bir hizmet içi eğitim verdik. Üniversiteden gelen okutman arkadaşımız tarafından 260 arkadaşımıza İngilizce eğitimi verilecek. Eğitim, sıfırdan başlayacak ve süreç ilerledikçe üst segmentlere çıkacaktır."

Kent Konseyi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:24   Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Haber
16:23   Rojin'in babası ve komşularından sokak köpeği tepkisi - Haber
16:22   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Haber
16:22   Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:18   Rektör Çomaklı Tıp Fakültesi'nde incelemelerde bulundu - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:27:08