Malatya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Malatya için sandığa giden vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Malatya seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Malatya'da kim önde? Malatya seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Selahattin Gürkan, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise CHP'den Soner Gökçe gösterildi.DSP adına Haydar Levent, Vatan Partisi adına Hüseyin Koç ve SP adına Osman Cemali Marasalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

MALATYA İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Malatya büyükşehir belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Malatya Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Malatya'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Malatya'da 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına Ahmet Çakır, CHP adına Hakan İnci aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 61,62 oy oranı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 17,76 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP'den Ahmet Münir Erkal % 9,88 oy oranı ile 3, MHP adayı Fikret Şinasi Kazancıoğlu % 7,66 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.