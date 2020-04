Malatya Büyükşehir Belediyesinden kan kampanyasına destek

Kaynak: İHA

Korona virüs vakalarından sonra kan bağışında yüzde 80 düşüş yaşanmasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Personeli "Bir Ünite Kan, Kızılay 'a Can" kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay'ın Büyükşehir Belediye binasında kurmuş olduğu "Bir Ünite Kan, Kızılay'a Can" standını ziyaret etti.Burada bir açıklama yapan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanımızın öncülüğünde burada kan bağışı etkinliğimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konularda Kızılay'ımıza her zaman her dönem yardımda bulunmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı Kızılay olarak Fahri Başkanımız olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da çok ciddi manada kan stoklarında azalmalar olduğuna dikkat çeken Soylu, " Yüzde 80 kadar düşüş meydana geldi. Bu vesile ile ciddi sıkıntılar yaşamamak için kan bağışının sürmesi gerekiyor. Bu sesimize ses veren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.Soylu, " Kesinlikle korona virüs (Covid - 19) kesinlikle kan ile bulaşmıyor. Bizim kan bağış merkezlerimiz hijyen şartlarında, vatandaşlarımızı en iyi şekilde alıp, doktorlarımız vasıtasıyla gerekli muayene ve tetkikler yapıldıktan sonra kan alımını gerçekleştiriyoruz. Cumartesi - Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğundan kan vermek isteyen bağışçılarımızı biz Kızılay olarak evlerinden alıp, kan bağışı sonrası tekrar evlerine bırakıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Kızılay'ımız yoğun bir çalışma içerisinde, Kızılay amaçları doğrultusunda Malatya'mıza ve Malatya insanına hizmet etme noktasında yoğun bir gayret içerisindedir. Kızılay, milletimizin ve insanımızın zor gününde ve zor zamanında hep yanında olmuştur. Geçtiğimiz 24 Ocak'ta yaşadığımız depremde ilk yanımızda olan ve ilk sıcak yemeği vatandaşımız ile buluşturan Kızılay olmuştur. Kızılay, milletimizin zor zamanında hep milletimizin, ülkesinin ve devletimizin yanında bir kuruluşumuzdur. Kızılay'ımızın özellikle Covid - 19 virüsü nedeniyle, vatandaşlarımızın sokağa çıkamaması nedeniyle Kızılay'ımızın kan stoklarında belirgin gözle görülür bir azalma olmuştur. Bizlerde şehrimizin Şehr-ül Emini olarak ve toplumsal sorumluluğumuz gereği Kızılay'ımıza bugünde sahip çıkmamız gerekir. Vatandaşlar olarak sahip çıkmamız gerekir. Kan vererek bir insanımızın canını kurtarma ve onun hazzını yaşamak gibi bir mutluluğa erişmemiz gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak, Kızılay'a kan verme kampanyası çerçevesinde bütün personellerimiz olarak iştirak ediyoruz. Bütün hemşehrilerimizi de Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katılmalarını rica ediyorum. Kızılay'ın güçlü olması, milletimizin güçlü olması demektir. Kızılay'ın güçlü olması bizim güven içinde olmamızın en temel koşuludur" diye konuştu. - MALATYA