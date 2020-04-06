Malatya Büyükşehir'den sosyal mesafe çalışması
Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı yapmış olduğu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal mesafe çalışması yaptı.
06.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:41
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "Sağlığınız İçin Mesafesini Koruyun, En az 1 Metre" çalışmaları ile vatandaşların ortak kullanım yaptıkları alanlarda sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekiyor. İlk yazı uygulaması, banka (ATM) otomatik vezne makineleri önlerine yapıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA